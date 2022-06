Dossier du Laury à Ham-sur-Heure-Nalinnes, l’heure du vote au conseil communal

De plus, en ce qui concerne la demande de Luc Maes, la Direction des Cours d’Eau Non Navigables (SPW Environnement) a émis un avis défavorable pour une partie du tronçon car plus de 800 mètres du sentier longeant l’Eau d’Heure est situé en zone inondable. Pour rappel, au début de cette année, la société Socralvi et Luc Maes ont, chacun, réintroduit une demande de déplacement de sentier dans le but de répondre aux manquements des précédents dossiers.

En effet, les décisions du conseil communal prises en 2021 avaient été cassées par le Ministre Borsus. Pour mémoire, le premier dossier (société Socralvi) entérinait le compromis négocié devant le juge de paix en 2018. Un accord basé sur le maintien des servitudes historiques à l’exception du raidillon vers la rue Baudouin Leprince qui remplace le chemin carrossable allant de la passerelle à l’ancienne ferme du Laury. Le deuxième point concernait le dossier "Luc Maes" qui entérine la situation actuelle des chemins.

Contrairement aux premières demandes rejetées par le ministre pour un manquement au niveau de la procédure, le processus démocratique a, cette fois-ci, suivi correctement son cours. La décision du conseil communal est donc très attendue car elle sera difficilement contestable. En mai dernier, Yves Escoyez (Cap Communal) avait interpellé les conseillers de la majorité à voter en leur âme et conscience.

Une fissure pourrait-elle apparaître dans le bloc libéral fragilisé par les tensions entre le bourgmestre Yves Binon et le ministre Adrien Dolimont? L’absence de plusieurs conseillers au dernier conseil communal pourrait laisser penser à une rupture au sein de la sacro-sainte unanimité de la majorité. Réponse, ce mardi soir, au château communal.