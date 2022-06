Les visiteurs, citadins pour la plupart, et les professionnels, en lien direct ou indirect avec la forêt, constituent la quasi-totalité des participants aux conférences.

Parmi celles proposées le samedi, deux ont retenu notre attention. La première, animée par la philosophe Nathalie Grandjean, chargée de recherche FNRS à l’université Saint-Louis, situe la problématique de la crise des scolytes au niveau philosophique.

On pourrait bien se demander quel est le lien entre ces coléoptères parasites de l’épicéa qui ont ravagé des forêts entières européennes ces dernières années, et la réflexion philosophique. Et pourtant, la "crise des scolytes" perçue comme étant économique, est la résultante d’un modèle de gestion forestière capitaliste, centrée sur la monoculture. Les travaux de la philosophe mettent le doigt sur des impasses dans les temporalités engagées dans nos différentes relations aux forêts, en particulier dans leur gestion. Il y a un évident antagonisme entre la temporalité de la gestion à très long terme de la forêt et les intérêts économiques des uns, malheureusement non contenus par la vision à très court terme du monde politique. Par ailleurs, le dérèglement climatique et ses incertitudes empêchent l’homme de pouvoir imaginer la gestion forestière, d’où l’émergence de la question portant sur la régénération naturelle de la forêt.

Et l’humain dans tout cela?

Une autre conférence, animée par Nathalie Grandjean, Sébastien Lézaca de Forêt Naturalité, d’un représentant de la coopérative "Le Grand Bois Commun" et d’un autre de Abrakadabois, a retenu notre attention. À l’évidence, le modèle de gestion forestière actuel est en crise à plusieurs niveaux. Face à ce constat, des associations, des militants, des citoyens et des intellectuels proposent des pistes de solutions et des pratiques qui divergent ou se rejoignent, se complémentent ou, parfois, s’opposent.

Selon les convictions personnelles de chacun et de sa relation avec la forêt, l’argumentation selon laquelle il y va de la responsabilité de chacun de balayer devant sa porte, pour les uns, ou, c’est aux responsables politiques au plus niveau que les décisions doivent être prises, pour les autres. Et puis, plus pondérés, plus fédérateurs, c’est l’émerveillement, la compréhension et l’action qui doivent être les moteurs de notre réflexion commune pour le devenir de la forêt, en sachant qu’il est déjà bien tard pour de nombreuses régions du monde et donc, pour les populations les plus précarisées. Ici encore, la temporalité de la gestion forestière est le paramètre le plus important. Les discussions informelles ont porté sur l’option de la régénération naturelle de la forêt ou pour une gestion judicieusement équilibrée entre une régénération partielle, le respect des usages de la population locale tels que ceux liés à la chasse, la cueillette des champignons, la coupe des taillis, l’abattage des arbres ou encore l’approche sensorielle grâce aux sentiers balisés à usage récréatif, sans oublier l’aspect pédagogique, dans l’éventualité où le projet de Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse serait retenu à l’automne prochain par la Région wallonne.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’être positif dans l’urgence décisionnelle et reprendre conscience que l’Homme fait partie intégrante de l’écosystème, ni plus, ni moins.