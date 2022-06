Ils ont en effet dû abattre des arbres devant un jury composé de professeurs de cours généraux, et surtout de membres externes provenant du DNF.

On pourrait croire qu’il suffit de tronçonner l’arbre. Que nenni! À la lecture du dossier de passation, c’est un nombre incroyable de contraintes, le respect de nombreuses règles de sécurité, d’ergonomie, de respect des personnes, des végétaux et de l’environnement que les ouvriers forestiers doivent mettre en œuvre pour réaliser un abattage directionnel optimal. Par ailleurs, outre l’abattage d’arbres, les deux, désormais, ouvriers forestiers ont réalisé un chargement mécanisé à l’aide d’un tracteur et d’une remorque forestière. Ensuite, ce sont les compétences d’éclaircie, d’ébranchage, de débroussaillage et de débardage qu’ils ont montrées au jury avant de répondre, enfin, à une cinquantaine de questions théoriques relatives à tous les domaines de leur profession. Au terme de ces épreuves tant pratiques que théoriques, ils sont désormais ouvriers forestiers, prêts à participer à la gestion de la forêt de notre région. Il est à noter que Dylan Graux a déjà obtenu un CDD de 2 mois à partir du 1er juillet à l’abbaye de Scourmont, qui l’avait accueilli durant son stage. Quant à Benjamin Bouvy, il a déjà obtenu un job d’étudiant à la commune de Momignies durant ces vacances estivales. À coup sûr, ces deux jeunes sont assurés de trouver du travail dans la région.