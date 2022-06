Avec des comptes au vert, Momignies a quelques projets en vue

Réuni cette fois dans la salle communale de Forge-Philippe, le conseil communal de Momignies a approuvé le compte de l’exercice 2021, présenté par le directeur général Jean-François Philippe. Avec un large boni à l’ordinaire, "il est difficile d’avoir un avis critique" , concède a posteriori le conseiller Frédéric Salengros (Alternative Citoyenne), qui rappelle toutefois que ce résultat est indépendant de la politique menée par la majorité. Un avis que partage Olivier Recloux (Intérêts Communaux): "Nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat. Cependant, le boni réalisé est conjoncturel et non structurel" . Le chef de file du groupe centriste pointe, côté positif, la diminution de la dotation de la zone de secours et l’évolution constante de fonds des communes. Inversement, il rappelle: "nous constatons que l’IPP diminue, ce qui signifie que Momignies s’appauvrit. Et cette fois-ci, la crise Covid n’est pas la seule en cause" .