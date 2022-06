45 ans pour la Jeune Marche St-Jean-Baptiste de Cour-sur-Heure (photos)

Avant de rendre à l’église pour la messe célébrée par Simon Navaux et Karim Haddad, les deux nouveaux curés de Ham-sur-Heure-Nalinnes, les marcheurs ont pris possession de leurs étendards à l’ancienne maison communale. Là, ils se sont rendus au square du 11 novembre et au monument des deux guerres. La matinée s’est poursuivie par la réception des membres d’honneur et par la remise des médailles. Six marcheurs ont été décorés pour 50 ans de marche. Didier Rivolta en fait partie: "J’ai commencé à marcher à Cour-sur-Heure à l’âge de 15 ans dans le peloton des sapeurs, se souvient-t-il. J’ai ensuite occupé le poste de caporal-sapeur avant de devenir sergent-sapeur pour la seconde fois", poursuit-il.

Anniversaire

Cette année marquait aussi le 45eanniversaire de la jeune marche. À cette occasion, les zouaves de Walcourt et de Thuin avaient été invités pour la procession de l’après-midi. On notait aussi la présence, comme chaque année, des Flanqueurs de la garde de Beignée et de la fanfare royale d’Ham-sur-Heure. Après un long périple de chaque côté de la vallée de l’Eau d’Heure, saint Jean-Baptiste est rentré à l’église pour une nouvelle année. La marche de Cour-sur-Heure était la première de l’entité de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Elle sera suivie par celles de Nalinnes (10/07), Marbaix-la-Tour (31/07), Jamioulx (14/08), Ham-sur-Heure (21/08) et Beignée (10/09).