Luc De Man expose ses Cubes dans le centre de Cerfontaine

« Les créations humaines et les excès de confiance ingénieux débridés entrent toujours en dialogue ou en lutte avec la pureté et la puissance indomptable de la nature ». C’est le point de départ des sculptures que Luc De Man crée dans divers matériaux comme le bois, le marbre et l’acier tout en précisant : « Les forces primaires, la nature et les formes organiques sont réduites à une sphère, tandis que l’activité humaine est récupérée dans la poursuite ultime du cube parfait ». L’observation de la nature et de l’homme et la recherche de l’équilibre entre les deux sont à la base de la série « Cubes ».