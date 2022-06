L’accueil des Ukrainiens à Momignies, une leçon de vie !

Depuis leur arrivée en mars, les journées sont longues pour ces expatriés, qui ne rêvent que de retrouver leur patrie, en paix: " Quand nous, nous partons en vacances, à un moment, nous aspirons à rentrer. Eux n’ont aucune perspective, leur exil est à durée indéterminée et dépend de l’issue du conflit " explique Gene, chez qui Ukrainiens et familles d’accueil momigniens sont réunis aujourd’hui. " Et encore , ajoute Jacques, ils ne pourront pas retourner sur un tas de cailloux. Que vont-ils retrouver sur place? ". Le couple de retraités qui réside chez lui et son épouse possédait une maison et un joli jardin. Ils ont tout perdu du jour au lendemain. La vie des exilés est rythmée par les nouvelles du pays, très rarement positives: " certains ont un membre de la famille sur le front, un mari, un petit-fils, autour desquels des roquettes tombent quotidiennement. Ils ont tous laissé une partie de leur vie là-bas, et ils n’ont aucune idée si, ni quand, et encore moins ce qu’ils y retrouveront! ".

Souhait d’indépendance

" Nous pas parasites ", dit Monique en tentant ainsi d’imiter l’une de ses protégées qui apprend, jour après jour, à s’exprimer en français. "Ils se sentent gênés d’être dans nos pieds " confirme Jacques. "Ils veulent forcément être indépendants, ils veulent bouger, travailler, mettre la main à la pâte" . Une Ukrainienne s’est ainsi vue octroyer le surnom de "Rabota", à force de répéter ce mot slave, qui se traduit par… travail. Mais, dans le fin fond de la Botte, sans moyen de transport et avec la compliquée barrière de la langue, trouver un boulot n’est pas simple. À défaut, certains passent des heures et des heures, chaque jour, à apprendre le français avec les moyens du bord. " C’est ce que je leur dis ", précise Gene. " En ce moment, c’est ça votre job! ".

Des bas et des hauts

" Il y a des moments de complète euphorie, avec de beaux fous rires. Puis des moments de grande tristesse, où chacun s’éloigne, se terre" . Alors, il ne faut pas poser de questions, laisser la tempête passer et attendre, éventuellement, que l’hôte souhaite exprimer son chagrin. " Nous devons avoir conscience que nous n’avons pas de mission. On n’est pas là pour donner des conseils, pour les guider, et encore moins pour leur donner notre culture. C’est juste un partage ". Pour les hôtes, l’expérience est également difficile, voire épuisante par moments: " Oui, je me demande parfois: "Mais qu’est-ce qu’on a fait?". Puis on fait le bilan, et on se dit que si, c’est bien. Et on redémarre. Cela nous remet quand même face aux vraies valeurs, à la précarité de la vie et de nos avoirs" , nous dit Monique. Sa voisine conclut: "Il y a beaucoup de souffrance, mais cela laissera à coup sûr de belles histoires" . Une leçon de vie…