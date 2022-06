La famille Censier s’est installée à Doische, y construisant une fermette voici près de deux siècles. Cinq générations successives l’ont développée et façonnée pour en faire au fil des années ce qu’elle est devenue aujourd’hui, une ferme biologique moderne et tournée vers l’avenir tout en respectant les traditions, l’environnement et la qualité de la production.

Frère et sœur, Pierre-Yves et Florence, et leur équipe, s’occupaient de faire découvrir, non seulement l’exploitation mais aussi le quotidien du métier d’agriculteur bio.

Il y avait au programme:

– la visite de l’élevage bio de poules pondeuses. Élevées en plein air, elles disposent de plus de 4m2pour évoluer et sont nourries selon un cahier des charges précis. La ferme dispose d’un centre d’emballage agréé et emballe aussi pour d’autres producteurs bios;

– la découverte du troupeau qui se compose d’environ 170 brebis, élevées selon le cahier des charges du mode d’élevage biologique.

On a pu découvrir aussi un élevage de Border Collie, un élevage complémentaire dont le père, passionné, continue à s’occuper. La complicité et l’attention dont font preuve les Border Collies à l’égard du troupeau en font des partenaires indissociables des bergers.

Animations, châteaux gonflables, démonstrations diverses, bar de bières locales ou de jus, restauration, l’ambiance était festive malgré les réalités dont il fallait parler.

Hausse des charges, recul des ventes

Clémence Dumont, de la revue "Tchak" présentait aussi son enquête Le cri d’alarme des producteurs bio , confrontés d’une part à une hausse très importante de leurs charges d’exploitations, et à recul des ventes pour certains produits bios depuis les habitudes prises lors de la crise covid. C’est d’autant plus étonnant qu’ils n’ont pas ou peu répercuté la hausse des charges sur leurs prix et de ce fait se rapprochent très fort des prix pratiqués en grande surface quelquefois même moins chers.

Plus d’infos: www.tchak.be

Le ministre des Classes Moyennes et de l’Agriculture David Clarinval a visité plusieurs Fermes Ouvertes dont La Ferme du Censier. Il se dit bien conscient du problème: " C’est un plaisir pour moi de rendre visite aux agriculteurs, de me rendre compte de la diversité et la qualité des produits qu’ils proposent. J’ai été interpellé et c’est normal, au sujet des difficultés que les producteurs rencontrent, que je pourrai relayer. C’est aussi à cela que je sers, écouter et essayer de trouver des réponses à leurs difficultés. On constate à la fois des hausses importantes sur la production, engrais, énergie, main-d’œuvre et une tension sur les prix. Il est important de dire aux citoyens de continuer à faire leurs achats chez les producteurs locaux, c’est bon pour la planète et c’est essentiel au maintien et à la création d’emplois locaux."