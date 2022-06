Chimay: trois scènes de violence envers son ex-compagne

En l’espace de deux mois à Chimay, et à trois reprises, un jeune homme s’est montré violent envers son ex-compagne et mère de son enfant. Juste après le Nouvel An, Mehdi a asséné un coup de pied au visage de la victime, alors qu’elle venait de se rouler en boule au pied des escaliers. En mars 2021, Mehdi a utilisé un pied de table pour frapper sa désormais ex-compagne.