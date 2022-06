La confrérie de l’Escargot rend hommage à Pol Bury

C’est pourtant bien à Montbliart que tout a commencé. En 1953, Pol Bury, peintre, poète, sculpteur, et son complice l’écrivain et poète André Balthazar trouvent évasion, distraction et inspiration à Montbliart, dans la petite fermette qu’ils louent à la rue Lambotte. Ces citadins découvrent pêle-mêle la campagne, ses personnages, l’abbé Vigoureux, Joseph La Redoute, la boulette, les vaches, le pain français, les litres de gros rouge qui tache qu’ils vont chercher à Eppe-Sauvage.

L’électricité est défaillante et c’est à la lueur de la bougie et du feu de bois, entourés d’amis et amies, qu’ils se livrent à des jeux d’écriture: "c adavres exquis, poèmes lyriques et rustiques généralement en alexandrins qui avaient plus de classe ". Écrits à quatre mains, qu’ils signent du pseudonyme Palone Bultari " qui les autorisait à commettre sans prudence des œuvres outrancièrement inspirées ", comme le dit André Balthazar. Entre 1953 et 1957, au gré des fêtes champêtres, les week-ends à Montbliart vont voir la gestation de la pensée Bul, sa naissance, son allaitement et la création du Daily-Bul qui sera à la fois "une pensée" , une revue et une maison d’édition fondée en 1957. Plus de 700 poètes et artistes sont au catalogue du Daily-Bul, dont Pierre Alechinsky, Roland Breucker, Achille Chavée, Paul Colinet, Jean-Michel Folon, Roland Topor… ou plus près de nous, Philippe Geluck et David Greuse alias Freddy Tougaux.

En 2012, le groupe Montbli’Art, issu du Centre culturel local de Sivry-Rance, organisait une importante exposition dans le petit village, "Montbliart, l’invention d’une pensée". Le pari était de révéler aux habitants de Montbliart ainsi qu’à leurs voisins de la Botte du Hainaut, de la France et du Namurois tout proches l’existence d’un patrimoine immatériel aujourd’hui mondialement reconnu et qui a pris naissance dans leur terroir. Dans la foulée en 2014, Sivry-Rance a baptisé la maison de village de Montbliart "salle Daily-Bul", nom encadré vertement par deux escargots. Deux panneaux lui font face: l’un raconte l’histoire de l’académie de Montbliart, l’autre celle du Daily-Bul, toujours actif.

C’est ce jour-là aussi qu’a été créée la confrérie de l’Escargot de Montbliart. Depuis, et désormais, chaque année, le 4edimanche de juin, la confrérie adoube de nouveaux ramasseurs-cueilleurs jurés. Le programme, ouvert à tous gratuitement, si ce n’est pour le repas, comprend un volet culturel, l’hommage à une personnalité (cette année Pol Bury, qui aurait eu 100 ans en 2022) et la tenue du chapitre de la confrérie suivi du verre de l’amitié.

Au programme

– 11h: Vernissage de l’exposition éphémère "Bury soit qui mal y pense" (œuvres d’une vingtaine d’artistes), et l’accueil du rallye 2 CV commémorant les fréquentes expéditions de Pol Bury et André Balthazar de La Louvière à l’académie de Montbliart.

– 14h: Projection du film réalisé en 1983 lors du banquet du Daily-Bul.

– 14h45: Prestation du chanteur-auteur-compositeur Olivier Terwagne: Bury s’entend .

– 15h30: Hommage à Pierre Vancraeynest, cofondateur de la confrérie de l’Escargot de Montbliart.

– 16h: Investiture de Palone Bultari comme commandeur suprême à titre perpétuel de la confrérie de l’Escargot de Montbliart.

– 16h30: Intronisation de 5 nouveaux ramasseurs-cueilleurs jurés.

Rue d’Eppe, 18 – 6470 Montbliart