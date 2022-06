En début de séance, Daniel Ney, directeur de l’école fondamentale, a présenté aux élus le plan de pilotage qui va régir l’enseignement pour les six années prochaines.

Dans les trois implantations locales, à Vodelée, Gimnée et Matagne-la-Petite, un même constat a été réalisé par les équipes éducatives: les résultats au CEB sont un peu plus faibles que la moyenne, en français. Il y a de grands écarts entre les cotes maximales et les cotes minimales, globalement. Enfin, le taux de redoublement est généralement au-dessus de la moyenne.

Par contre, les écoliers de Doische s’avèrent plus forts que la moyenne en mathématique et, autre constat positif qui a été dressé lors de l’élaboration de ce plan, il règne un bon climat, serein, dans les trois implantations. Cela se traduit par un faible taux d’absentéisme, tant chez les enfants que chez les enseignants.

Au départ de cette photographie de l’école communale, les enseignants ont élaboré un fastidieux travail d’élaboration de stratégies, comportant des dizaines d’actions à mettre en place pour améliorer les faiblesses constatées.

Impossible de les lister. Les élus en avaient reçu une copie avant la séance et ne semblaient pas avoir de questions sur ces points précis.

Chaque année, un rapport sera présenté au conseil de participation, pour évaluer le suivi de ce plan.

Le document a été approuvé à l’unanimité, mais sa présentation a été prolongée par un constat du conseiller MR-IC Charles Supinski: "Tout cela, c’est très bien, je ne critique pas le travail effectué. Mais nos parents sortaient de l’école en sachant lire, écrire et calculer sans ces machins-là…"

"Les enfants d’hier sont les parents d’aujourd’hui" , a cependant nuancé Raphaël Stringardi (Ensemble).

Un bref débat a suivi sur la difficulté de maintenir un niveau correct des apprentissages et, surtout, de l’éducation, avant de passer au reste du conseil communal.

Les élus n’en avaient cependant pas fini avec l’école. En fin de séance, le bourgmestre Pascal Jacquiez a expliqué aux élus que le Foyer culturel ne souhaitait plus gérer l’Accueil Temps libre et l’accueil extrascolaire. De multiples problèmes d’organisation des repas de midi et des garderies ont en effet été constatés ces derniers mois, a déploré l’échevine Caroline Deroubaix (MR-IC). "À chaque fois, ce sont les enseignants qui devaient palier les manquements."

"Alors le Foyer culturel, qui trouve que ce job ne fait pas partie de ses missions, nous a demandé de reprendre le bébé, a commenté le mayeur. On a donc repris le bébé, mais les langes aussi…"

D’ici la rentrée, la commune devra donc engager un mi-temps chargé de la gestion de ces services. "Nous les réorganiserons complètement, en partant d’une feuille blanche" , a annoncé l’échevine.

Philippe Belot, sur les bancs de l’opposition, a cependant regretté l’attitude du Foyer culturelqui "a été heureux de bénéficier du subside inhérent à l’Accueil Temps Libre pour maintenir un mi-temps. Je trouve que tout lâcher comme cela, c’est un manque de respect du personnel et des enfants."