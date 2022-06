Sud-Hainaut: le plan de relance financera la rénovation des écoles

À Momignies et Chimay

Deux autres dossiers bénéficieront de ce plan de relance, en plus de celui de la nouvelle infrastructure pour l’école de Baileux déjà annoncé jeudi.

À Momignies, l’école libre de la Croix recevra 1388070,83 € (sur un coût total estimé de 2135493,59 €) pour rénover le bâtiment qui abrite ses classes. La même école de la Croix bénéficie en outre d’une seconde subvention, de 561 470,55 € pour la démolition des espaces de sport et de réfectoire existants et la construction d’une nouvelle salle de sport, de deux réfectoires (maternelles et primaires) et de locaux annexes. Le montant total de ces travaux est estimé à 863 800,85 € et cela devrait être réalisé pour mi-2025.

À Chimay, c’est l’atelier polytechnique de l’institut Saint-Joseph, à la rue de Virelles, qui a été retenu. Il s’agira, d’ici mi-2024, de reconstruire les classes de l’atelier pour un coût total de 401457,92 €, dont 260947,65 € seront subventionnés.

Gerpinne et Ham-sur-Heure-Nalinnes

Gerpinnes a été gâté avec deux projets. L’école fondamentale de Loverval bénéficiera d’un subside de 311000 € pour la construction de nouvelles classes en rehausse du bâtiment actuel (coût total: 478000 €). Et le collège Saint-Augustin recevra une aide de 992000 € pour la démolition et la reconstruction de la salle de gymnastique (coût total: 1,5 million). Enfin, Ham-sur-Heure-Nalinnes n’a pas été oublié puisque l’école Saint-Louis se voit octroyer un subside de 586000 € pour la démolition et la reconstruction de trois classes et d’une salle polyvalente qui fera aussi office de réfectoire. Le coût total de ce projet est estimé à 901000 €.