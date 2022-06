Gerpinnes: tensions sur le rachat de la salle Bratanov par la Commune

"Ce dossier est incomplet et plein d’incohérences" , enchaîne le conseiller de la minorité. Le premier coup de raquette porte sur le fait que l’échevine des Travaux, Christine Laurent, également présidente du club en question, traite ce dossier via sa messagerie communale.

Tant le directeur général, Lucas Marsella, que le député-conseiller de la majorité, Julien Matagne (Les Engagés), reconnaissent qu’il y a là un souci sur la forme.

La minorité pointe des zones d’ombre

"Il n’y a aucune explication crédible dans le dossier quant à la motivation de cette proposition. Le club est-il en difficultés financières? Y a-t-il une chute dans le taux de participation? Quelle sera la plus-value pour la Commune si ce n’est faire un beau cadeau à son échevine?" , s’interroge Alain Struelens.

L’élu de l’opposition enfonce le clou: "Dans la fiche projet 336 du PST, il est évoqué que la Commune propose à l’ASBL de mettre fin au bail emphytéotique afin, dites-vous "de réaliser une extension de la salle et d’y rassembler les différents clubs de tennis de table de l’entité" . Ceci est en totale contradiction avec le mail de Christine Laurent du 22 février 2022 dans lequel elle réclame une convention d’occupation exclusive avec l’ARC" .

Le groupe Horizons pointe ensuite une série de zones d’ombre: absence de courriers prouvant que les autres clubs de tennis de table de l’entité ont été contactés, absence d’une mention de l’indemnité de renom qui viendra s’ajouter auprès de la banque en cas de rupture du bail ou encore la cession du bâtiment à la Commune au prix de 75000 € apportant un bénéfice pour le club de 10000 €.

Sur ce dernier aspect, le bourgmestre Philippe Busine réagit: "L’idée est de racheter un bâtiment qui a 13 ans et qui est bien entretenu pour un coût de 160 €/m². À titre de comparaison, le hangar du service Travaux nous est revenu à 395 €/m². De plus, le club a récemment fait un investissement de 17000 € pour des panneaux solaires. Le club compte 104 membres auxquels on pourrait ajouter les 23 pongistes de Loverval et les 13 membres du club de Villers-Poterie avec le projet d’extension" .

Des infos en plus à un prochain conseil

Une autre précision est ensuite apportée sur l’indemnité de 75000 € qui correspond au montant représentant le remboursement de l’emprunt souscris par l’association. Au-delà de la reprise du bâtiment, la majorité prévoit une extension via une demande de subsides.

"Je ne peux pas accepter vos accusations de copinage dans ce dossier" , s’indigne le député Julien Matagne en s’adressant au conseiller Alain Struelens. "Au contraire, ce dossier fait l’objet d’une transparence car nous entendons vos arguments. Je ne m’oppose pas au report du point si on peut vous apporter des informations techniques complémentaires et que nous levions vos soupçons de favoritisme pour que vous votiez en faveur de ce point" , poursuit-il.

Après une suspension de séance, la majorité décide de reporter le point dans l’espoir d’un vote unanime sur ce dossier lors d’un prochain conseil où la minorité aura reçu les réponses à ses interrogations.

Pas d’irrégularité, selon le directeur général

En séance publique, le directeur général Lucas Marsella (garant de la légalité des actes administratifs), précise qu’il n’a soulevé aucune irrégularité dans ce dossier. Il a également précisé que la vigilance restera de mise sur les dépenses courantes mais aussi sur le choix des projets d’investissement. "Le CODIR observe que le gel de certains projets est nécessaire en vue de limiter l’impact des emprunts sur l’ordinaire" , commente Alain Struelens.

« Par ailleurs, dans les avis qui accompagnent la modification budgétaire n° 1, notre directeur financier attire l’attention du collège sur la nécessité de réduire encore plus la mise en œuvre de certains dossiers financés sur fonds propres » , conclut Alain Struelens, ce qui est le cas du projet de reprise de la salle Bratanov avec, toutefois, une possibilité de subside.