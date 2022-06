Florennes: une première victoire au Conseil d'Etat pour Carmeuseé

Le projet de création d’une carrière de 113 ha entre Hemptinne et Saint-Aubin, porté par Carmeuse, a fait l’objet de plusieurs recours devant le Conseil d’État. La Région wallonne a délivré le permis d’exploitation le 25 septembre 2019. Suite à cette décision, des recours en annulation ont été introduits, soit par la Commune, soit par le Comité Régional Anti-Carrière. Après deux ans et demi d’attente, le Conseil d’État a rendu un 1er arrêt : il rejette le recours de la Ville de Florennes contre le permis octroyé à Carmeuse. C’est donc une première bataille gagnée par le carrier. Mais vu la « sensibilité autour de ce dossier », Carmeuse ne souhaite pas communiquer et dit « attendre avec impatience les autres jugements du Conseil d’État ». Le représentant de Carmeuse assure ne pas savoir quand le Conseil d’État se prononcera sur ces autres recours. Il ajoute qu’il n’y a même pas encore eu d’avis de l’auditeur. En attendant, les travaux de préparation pour ouvrir la carrière se poursuivent sur le terrain. J.-L.H.