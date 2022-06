Florennes: des projets d'aménagements pour le parc des Ducs

Piste Vita et gradins

"J’ai eu un récent contact avec le cabinet du ministre concerné et nous devrions avoir une décision sur ce projet avant le 21 juillet", annonce le bourgmestre Stéphane Lasseaux.

Le second volet concerne un appel à projets "Cœur de Village" auquel la Commune a répondu. Jeudi soir, les élus étaient invités à approuver le recours aux services du Bureau Économique de la Province (Bep) pour obtenir une assistance administrative du dossier. Coût de ce recours au Bep: 8000 €. Cette intercommunale a été choisie parce qu’elle était déjà impliquée dans la redynamisation du centre de Florennes.

"Si nous sommes retenus, nous pourrions obtenir 500000 € de subside sur un projet global estimé à 625000 €, détaille le bourgmestre. Nous avons bon espoir."

Pour l’heure, ce projet se limite à quelques esquisses.Mais il prévoit la création d’un parking de 55 places dans le prolongement de celui de la maison de repos et l’aménagement d’une piste Vita dans le bois voisin, acquis par la Ville afin d’éviter qu’il ne "devienne un "no man’s land". Aujourd’hui masqué par la végétation, le ruisseau près du parc sera dégagé. Enfin, des gradins sont également envisagés: ils permettraient au public d’assister plus confortablement à la rentrée de la Saint-Pierre ou encore à des spectacles en plein air.

"Plus il y aura d’activités dans ce parc, mieux ce sera!", conclut le bourgmestre. Le point est voté à l’unanimité.

La mobilité est ensuite abordée dans plusieurs points. Pour rappel, la Commune a introduit un dossier pour une liaison cyclable entre Florennes et Morialmé. "Le pouvoir subsidiant a demandé des adaptations onéreuses suite à l’avant-projet présenté, explique l’échevin Antonin Collinet. Les montants ont explosé et nous avons dû faire des choix.Pour limiter le coût des matériaux, nous avons opté pour un revêtement en béton garantissant une meilleure durabilité. Les travaux sont estimés à 676000 € avec une intervention régionale de 300000 €. Malgré tout, nous avons la volonté de poursuivre ce dossier jusqu’au bout."

Rond-point à La Clairière

Pour Écolo, Claudy Lottin souligne qu’il votera pour ce "projet primordial pour la mobilité douce entre Florennes et Morialmé". Mais il regrette les retards dans ce dossier qui ont finalement entraîné d’importants surcoûts.

Dans la foulée, le conseil approuve un audit sur la politique cyclable communale, imposé par la Région wallonne.Un document qui, selon l’échevin Collinet, n’apprend rien de plus que ce que l’on savait déjà mais qui est toutefois facturé à 4000 €! Toujours au niveau mobilité, les élus approuvent la création d’un rond-point à quatre branches sur la N 97, au lieu-dit "La Clairière", à l’entrée de la base aérienne à Rosée. "C’est une bonne nouvelle pour sécuriser ce carrefour dangereux pour les 1200 militaires de la base et les usagers en général, commente le bourgmestre. Les travaux seront importants.Il s’agira notamment de raboter le dos-d’âne à l’approche du carrefour pour rendre le giratoire plus visible."

Deux sculptures retirées

La Commune va aider, à hauteur de 10000 €, l’association "The Place to Be" pour l’installation d’une plaine de jeu à Saint-Aubin. En fin de conseil, Écolo s’interroge sur le retrait de deux œuvres d’"Action sculpture" à Florennes. "Elles ont été retirées parce qu’elles représentaient un danger, répond le bourgmestre. Il y a d’ailleurs eu un accident. À l’avenir, nous déciderons des emplacements en concertation avec les responsables d’Action Sculpture.Mais cela n’enlève rien à notre soutien à la culture."