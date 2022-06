Beaumont rejoint l’ADL de Sivry-Rance

" La Région a décidé d’un moratoire sur les ADL, il n’y en aura donc plus de nouvelles , explique le bourgmestre Jean-François Gatelier. Mais elle encourage à élargir le territoire d’actions des ADL existantes. " Nous avions donc lancé un appel aux entités voisines. Seule Beaumont a marqué son intérêt et voté l’adhésion à notre ADL. C’est une très bonne chose car, avec un zoning industriel loin d’être rempli, cela offre de nouvelles perspectives de développement économique à nos communes " se réjouit le bourgmestre.

Le président du conseil d’administration Laurent Borgniez ajoute à ce nouvel atout l’évolution vers le soutien aux artisans et indépendants de la région via la promotion des produits locaux avec une remorque-étal présente sur les marchés, la reprise des pauses-quartier plus centrées sur la mise en valeur des talents des villages, ou encore l’ouverture toute récente de l’espace de coworking rural au cœur de Sivry . Toutes ces évolutions laissent à penser que l’agrément de l’ADL, dont la demande doit être introduite pour le 1er août 2022, sera positivement perçu. Les élus communaux en tout cas approuvent unanimement la démarche et le rapport d’activité 2021 qui leur étaient soumis.

Chers travaux

Parmi les autres points examinés par le conseil communal, il y avait aussi deux dossiers de travaux.

Le premier concerne la réfection de la rue Les Frés à Rance, dont les conditions et le cahier des charges (161515 €) ont été approuvés. " On n’a pas le choix, cette rue est de plus en plus fréquentée, mais cela va nous coûter un pont car il ne s’agit là que de la première phase; la 2edevrait avoisiner les 200000 €, avertit l’échevin Alain Lalmant. Tout augmente, vous le savez; à titre d’exemple, une tonne de tarmac à chaud coûtait 95 € il y a quelques mois, c’est maintenant 137 € la tonne. Autant dire qu’avec 220 km de voiries communales, ça devient compliqué! ".

L’autre dossier de travaux loin d’être bouclé financièrement est celui du réaménagement de la Grand-Place de Sivry. " Le PCDR, dont les nouveaux critères sont plus restrictifs et l’enveloppe réduite, ne suffira pas ", souligne Jean-François Gatelier. Il faudra compléter par d’autres sources de subvention, le PIC-PiWaCy et le récent appel à projets "Cœur de village" " qui permet 80% de subside et une enveloppe disponible pour chaque projet de 200000 € à 500000 € , précise Alain Lalmant. C’est réservé aux petites communes certes, mais on se doute que beaucoup vont postuler ." Pour espérer en bénéficier, les élus votent le complément d’honoraires d’Igretec pour adapter le dossier afin qu’il réponde aux critères de l’appel à projets "Cœur de village". " C’est peut-être 9900 € dépensé pour rien, mais il faut tenter le coup si on veut avancer " conclut le bourgmestre.