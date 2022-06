Un gros subside pour un nouveau complexe scolaire à Baileux

L’école communale de Baileux est, depuis de nombreuses années, "éclatée" en trois implantations: une première derrière la salle Sudhaina et les deux autres dans le centre du village.Une situation difficile à vivre au quotidien et peu fonctionnelle.Les locaux en préfabriqué derrière la salle culturelle, notamment, n’étaient pas conçus pour durer et étaient particulièrement énergivores. Dans ce cadre, la Commune a répondu, en mars, à un appel à projets pour la rénovation des bâtiments scolaires, dans le cadre du plan de relance européen.Heureuse surprise ce jeudi puisque le dossier chimacien a été retenu et bénéficiera d’un subside de 1980000 € sur un projet estimé à 3 millions d’€. Le solde sera pris en charge par la Commune.