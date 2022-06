L’amitié remplace la rhubarbe à Loverval

"Des photos et documents divers retraceront son histoire" , informe Letizia Corona-Piret, membre du groupement. Dans la salle annexe, Michel Hellas, journaliste et président d’honneur du comité de quartier du Try d’Haies, aura le plaisir de présenter son dernier ouvrage le samedi à 16h ainsi que le dimanche à 15h. Ce week-end de l’amitié sera aussi placé sous le signe de la convivialité autour d’un verre et de tartes avec des délices de saison.