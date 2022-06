La tradition est respectée chez les marcheurs de Petigny

Ainsi, officiers, sous-officiers, et sergents réunis au local du football, dans un premier temps doivent lever haut le verre, rempli d’une petite goutte, et déclarer: "Je jure fidélité à la Marche Saint-Victor, et à ses traditions ."

Le verre est alors projeté dans une bassine et doit se briser. S’il ne se brise pas, ils recommenceront jusqu’à ce qu’il y ait un verre cassé. Jacques Meyan, adjudant de compagnie, a dû s’y reprendre en trois fois sous les encouragements de l’assemblée!

"Ici, nous sommes plutôt dans la continuité et peu de renouvellement dans le corps d’office. On jure fidélité à la marche pour une durée d’un an. C’est donc le premier événement de l’année qui précède notre marche qui aura lieu les 13,14 et 15 août," nous dit le tambour-major Gérard Nicolas.

Le corps d’office est composé de Jacques Meyan, adjudant de compagnie, Steve Gillet, sergent sapeur, Kevin Gillet et Bryan Schade caporaux sapeurs, Gérard Nicolas, tambour-major, Eugénie Nicolas, capitaine de la Jeune Garde, Henri Nicolas, porte-fanion de la Jeune Garde, Tony Lenoir, capitaine de la Garde Drapeau, Jérémy Lenoir, sergent de la Garde Drapeau, Eddy Simon, Major, Lydie Nicolas, responsable des Vivandières, Vincent Piret, capitaine des Grenadiers, Anne Lemaire, Steven Cosse et Serge Sedeyn, sergents grenadiers. La capitaine des Gendarmes est Cécile François, Élodie François est sous-officier et le sergent est Martin Jaumotte. Ajoutons que le capitaine de la Dernière Guérite est Lionel Chartier, le porte-Fanion Gilbert Gillet et le sergent Alain Nagly.

Notons qu’il fallait une fameuse dose de motivation pour défiler avec la chaleur qui régnait samedi après-midi. La tradition étant respectée, rendez-vous avec la Marche Saint-Victor le week-end du 15 août.