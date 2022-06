Ham-sur-Heure: la 20e édition d’Arts-sur-Heure

Arts-sur-Heure fut initié en 2002 par le Rotary Club de Charleroi-Sud qui a récemment fusionné avec le club de Charleroi-Est pour former le club de Charleroi Sud-Est . À l’origine, la manifestation ne comprenait qu’une exposition vente réservée à des artistes amateurs. Lors de la 1reédition, ils étaient 43 et leur nombre a doublé en 20 ans. Cette édition anniversaire a été un vif succès tant sur le plan de l’organisation qu’au niveau de l’affluence du public.

Dès le vendredi 17 juin, de nombreux sympathisants du Rotary et des amateurs d’arts ont participé au vernissage de l’exposition. Les visiteurs se sont ensuite relayés tout au long du week-end pour admirer les œuvres issues d’arts multidisciplinaires. Disposées dans les différentes salles du château, les réalisations des artistes se déclinaient sous diverses formes: peintures à l’huile, aquarelles, acryliques, sculptures, sérigraphies, photographies, céramiques, bijoux, dessins, expression informatique, etc.

Par ailleurs, il y avait également des réalisations étonnantes d’originalité et d’esthétisme présentées dans le cadre du concours Récup’Art doté d’un prix de 1000€ décerné par un jury mais aussi d’un prix du public. Via la récupération d’objets et de matériaux, les artistes avaient créé des œuvres étonnantes d’originalité.

Dans le parc du château communal, les visiteurs pouvaient admirer des sculptures réalisées avec des morceaux de ferrailles, des bouts de bois, du papier mâché ou encore des tissus. Le résultat fut surprenant et l’imagination des créateurs a fasciné les spectateurs. Les fonds récoltés sont distribués à diverses associations comme l’ASBL Faim et Froid , L’accueil , la fondation Papillon , etc.