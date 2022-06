Depuis plusieurs années, la Ville de Couvin accueille ses tout petits citoyens en leur attribuant un arbre de naissance sur le domaine public. Cette invitation était aussi l’occasion de faire le bilan de cette initiative et faire réaliser un film sur cette opération originale, créée à Couvin et reprise par de très nombreuses communes belges et françaises.

Un arbre est donc planté en l’honneur de chaque nouveau-né couvinois. Une plaquette reprenant les nom et prénom de l’enfant ainsi que sa date de naissance est apposée sur cet arbre, et celui-ci est localisé sur un plan qui est remis aux parents.

Ce projet a débuté en 2015 et en 7 ans, la Ville de Couvin a planté 940 arbres de naissance.

Depuis le début du projet, les arbres de naissance plantés à Couvin ont prélevé 91 tonnes de CO2 de l’atmosphère! C’est donc aussi un engagement pour la vie.

Ce sont les ouvriers communaux qui plantent les arbres, à des endroits où ils ne deviendront pas gênants, car il faut qu’ils se développent bien. Ces plantations se font sans les parents, en automne.

Ensuite les parents et enfants sont invités à une cérémonie pour leur permettre d’identifier exactement l’emplacement de l’arbre de l’enfant. C’est à ce moment qu’ils reçoivent la carte de référencement éditée pour l’occasion.

À l’heure du réchauffement climatique, le projet prend tout son sens en impliquant l’enfant dans la restauration du poumon vert de notre planète indispensable à la vie.

Un court-métrage a ensuite été projeté montrant le projet pilote couvinois et ses émules dans d’autres communes.

Plus d’infos: unenaissanceunarbre.com