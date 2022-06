Clap de fin pour les festivités de la Trinité à Walcourt

L’une des particularités de la marche militaire Notre-Dame de Walcourt est de sortir deux dimanches de suite: lors de la Trinité pour accompagner la statue de Notre-Dame et le dimanche du Saint-Sacrement pour escorter ce dernier à travers la localité. Après deux années perturbées pour raisons sanitaires, les marcheurs walcouriens ne se sont donc pas fait prier pour enfiler, une fois de plus, leurs somptueux costumes. Comme la semaine précédente, les compagnies se sont formées à la gare et ont traversé tout le bas de Walcourt pour gagner la place de l’Hôtel de Ville pour la prise des drapeaux et la parade des batteries. Comme ils ne peuvent le faire lors de la Trinité, les marcheurs ont assisté à la messe du Saint-Sacrement à la basilique. Le public était encore nombreux pour assister à la sortie des compagnies de l’édifice qui constitue l’un des plus beaux moments de la journée. Chaque compagnie a ensuite tiré une salve en l’honneur de Saint-Sacrement avant de prendre la direction du Calvaire où un bataillon au carré s’est formé sur la place enherbée.