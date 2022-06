Du Pont Rouge au Bac à Pourcias, ce parcours longeant l’Eau Noire est jalonné de dalles en mosaïque. Le but est de résoudre des énigmes…

"Zante et Poldine se marient. Zante a décidé d’offrir sa collection de mosaïques à Poldine mais, se pressant pour arriver à l’heure, il accroche sa besace au toit de l’église avec ses pas grands comme dix maisons. La besace éclate, les mosaïques s’éparpillent dans la ville! La mission des participants: aider Zante à retrouver les mosaïques."

C’est l’occasion d’admirer en famille toutes ces jolies mosaïques et de (re)découvrir des recoins méconnus de Couvin.

Ce parcours de 4 km et le jeu qui l’accompagne seront ensuite proposés de manière permanente à tous, habitants de la région ou touristes. Les élèves de la section comptabilité en cours de communication avec Catherine Defourny, leur professeure, ont réalisé plusieurs dalles et ont participé à l’élaboration du jeu, en collaboration avec l’Office Communal du Tourisme, le Service Travaux de la Ville, le Kraak et le Centre Culturel Christian Colle de Couvin.

Le départ sera donné entre 13h30 et 14h30 au Couvidôme.

Infos: Office Communal du Tourisme Couvin: 060/340140

L’École Communale de Promotion Sociale de Couvin a 100 ans

L’école de Promotion Sociale ouvre ses portes le 6 novembre 1921 sous l’impulsion du conseil communal couvinois qui souhaite donner aux jeunes gens et jeunes filles de la région un accès à l’emploi. À l’époque, il s’agit d’une école industrielle, assez liée dès le départ aux activités économiques de Couvin. Les trois premières sections ouvertes comprennent ainsi des cours généraux, le travail du fer et, dans le domaine commercial, la comptabilité ainsi que la sténodactylographie. En 1925-1926 une section lingerie, coupe et confection gonflera significativement les chiffres de l’école. Tout au long de son existence l’école va collaborer avec les industriels pour connaître les besoins et développer des cours appropriés débouchant sur des emplois qualifiés. Au fil du temps, certaines formations conservent un lien avec celles d’antan, comme la ferronnerie, la comptabilité et le secrétariat, d’autres se sont ajoutées comme aides-soignantes et les cours de langues.