Leugnies: un projet éolien de trop pour les citoyens !

Le public est au rendez-vous, et d’emblée le ton est donné. Christian Thonnart, propriétaire d’un gîte à Leugnies et guide-nature, sort de ses gonds: "On en a assez des promoteurs qui débarquent avec des projets pharaoniques et qui nous appâtent avec de l’argent dans le but de nous coloniser. Les nuisances sont trop nombreuses: atteinte paysagère avec des mâts visibles à plus de 15 km, atteinte au patrimoine, au bâti, au tourisme, à la biodiversité, à la qualité de la vie, à la santé des animaux et des hommes… Au lieu de planter des arbres d’acier, prenons la décision de planter des arbres. Avec 17 éoliennes à Barbençon-Erpion et bientôt 5 à Sivry, notre petit territoire a déjà suffisamment donné. Tout cela au moment où le sud Entre-Sambre-et-Meuse s’insère historiquement dans un projet de création d’un Parc National! Contradiction?"

D’autres s’inquiètent du bruit que les pales pourraient occasionner et de la dévaluation de leurs biens! Du côté d’EDPR, on essaie de rassurer: "43 dB la nuit est acceptable et ne devrait pas perturber le sommeil". À l’Office du tourisme, Serge Delauw s’inquiète de l’avenir des sentiers de randonnée, des paysages avec des vues remarquables alors que Beaumont est reconnue comme station verte de vacances depuis 1971.

Gérard Wérion, président du club d’aéromodélisme de Grandrieu est un peu rassuré par rapport à l’emplacement d’un mât qui aurait mis en péril son activité mais se demande si le nom de la rue qui mène aux installations est encore judicieux: "Rue Bellevue, ça ne s’invente pas!"

Jean-Jacques Charon a bien peur de voir arriver des lignes à haute tension de 150000 V quand on connaît les limites des stations électriques de l’AIESH et d’ELIA: "Notre santé et celle du bétail et des animaux serait vraiment en péril".

Du côté de Beaumont, le bourgmestre Bruno Lambert attend d’avoir toutes les cartes en main pour se prononcer et sera très attentif à la fusion des 2 dossiers. "Je corrobore d’ailleurs toutes les remarques pertinentes de mes concitoyens" ajoute-t-il.

Du côté de Sivry, "le Collège attend d’avoir les dossiers avant de se prononcer" annonce Jean-François Ducarme, échevin.

La balle est dans le camp d’EDPR qui doit à présent remettre un projet définitif qui sera soumis à une enquête publique, mais rien ne semble gagné.