Le Pays des Lacs dévoile ses talents à l’abbaye d’Aulne

Soucieuse de développer un nouveau type de tourisme dit "slow tourisme" ou tourisme responsable, plus durable et au-delà des offres structurantes telles celles déjà existantes que sont "les randonnées points nœud" à vélo, la grande traversée pédestre et un projet de traversée équestre en voie d’achèvement, la Maison du Tourisme du Pays des Lacs déploie son énergie à proposer des solutions innovantes.

" Nous avons mis à profit la période covid pour analyser les nouvelles valeurs émergentes en matière touristique. Les comportements changent et on perçoit une volonté réelle de redécouvrir l’essentiel, l’humain et le terroir" , explique la directrice Christine Charue.

En septembre dernier, un appel à projet était lancé afin d’attirer des artistes et artisans du terroir. Après une sélection, une vingtaine d’entre eux ont été retenus. " Derrière cette démarche, il y a la volonté de mettre en réseau différents opérateurs et de leur présenter ces talents qu’ils soient artistes ou artisans afin de leur permettre de présenter et faire découvrir leurs activités."

Le cadre de la ferme de l’Abbaye d’Aulne a servi de point de rencontre entre les artisans et artistes retenus, et une vingtaine d’acteurs touristiques de la région, accueillis au son de l’accordéon diatonique de Marinette Bonnert, elle-même comptant parmi les talents du Pays des Lacs.

Cette habitante de Gerpinnes, vit de la musique depuis plus de vingt ans. L’accordéon diatonique est sa passion au point qu’elle sillonne l’international pour y jouer les musiques folks wallonnes: " Elles sont très appréciées à l’étranger. Ce qui m’a valu de beaucoup voyager. Lorsque la Maison du Tourisme a lancé cet appel à talent, avec mon mari, nous avons saisi cela comme une réelle opportunité à faire connaître notre art, notre passion ", entame cette professeur d’accordéon qui, avec son époux, a développé l’Atelier de l’accordéon.

Après une courte présentation sous forme de jeux de rôle, chaque invité a pu apprécier le savoir-faire des artisans retenus. Conteuse, atelier d’écriture, tourneur sur bois, yoga du rire, poterie, notamment: les activités proposées étaient aussi nombreuses que diversifiées. Avec peut-être des idées de partenariat à développer?

" C’est vraiment notre souhait ", insiste Christine Charue. " Nous avons eu l’idée, nous l’avons proposée en rassemblant les acteurs. À eux à présent de développer des actions et des synergies ".