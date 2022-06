La ressourcerie Sud-Hainaut s’est installée à Lobbes, avant Thuillies

Créée en novembre 2021 par 2 cousines, Eve-Anne Roncada et Alix Gossiaux, la boutique est dans un premier temps installée dans une grange à l’Abbaye d’Aulne. L’aventure dure 6 mois… Et il faut alors trouver un autre endroit. "Après plus de 10 ans de recherches, nous avons enfin trouvé des partenaires fiables pour (ré)ouvrir la première Ressourcerie de la zone. Quel soulagement pour nous!" explique Geoffrey Borgniet, président du Comité d’Avis du Sud Hainaut). "Si l’entreprise fonctionne, c’est aussi grâce aux bénévoles. De même, avec les bénéfices des ventes, nous pouvons donner du travail aux personnes sous statut d’article 60, par la réinsertion professionnelle. Ceux-ci remettent en valeur, par exemple, des objets" ajoutent les cousines.

Dans les prochains mois, la Ressourcerie déménagera à nouveau à Thuillies pour trouver définitivement refuge dans de nouveaux locaux acquis par Ipalle.

Qu’est-ce qu’une ressourcerie?

Ce sont des magasins permettant la réutilisation de biens en bon état évitant ainsi qu’ils ne deviennent des déchets. Mobilier, bibelots, vaisselle, jouets, vêtements, matériel de puériculture, livres… Les personnes qui n’en ont plus l’utilité peuvent les offrir à la Ressourcerie, qui les mettra en vente à prix défiant toute concurrence. Prolonger la vie de biens de consommation a un impact positif sur l’environnement.

La boutique dispose aussi d’une matériauthèque dans laquelle on peut y trouver du parquet, des carrelages, des matériaux… qui ne finiront pas à la casse.

L’action des Ressourceries s’inscrit pleinement dans le cadre du développement durable, mêlant une activité économique, créatrice d’emplois, à une démarche environnementale et sociale.

Mode de fonctionnement

Les objets valorisés de la Ressourcerie proviennent notamment des "Boîtes à récup' "installées dans les 4 recyparcs de la zone Ipalle sud-Hainaut (Chimay, Momignies, Sivry-Rance et Thuin) où les citoyens peuvent déposer leurs objets en bon état. Ceux-ci peuvent aussi faire don de leurs biens directement au magasin installé à Lobbes où ils en profiteront peut-être pour faire leur shopping. Les habitants des 7 communes d’Ipalle Sud-Hainaut peuvent bénéficier, gratuitement, d’une collecte de leurs biens en bon état à domicile.

Ressourcerie du Sud-Hainaut, rue de la Fontaine Pépin, 12 à Lobbes. Collecte de biens en bon état: www.ipalle.be