"Cette année, dans le cadre du thème “Itinérêves”, nous proposions une balade libre au départ de l’église de Pry pour partir à la découverte du petit patrimoine religieux, chapelles et potales", explique Vincianne Gouttebarge, l’une des chevilles ouvrières du projet avec Micheline Galez, présidente de la fabrique d’église.

Un itinéraire permanent de trois kilomètres

Longue de trois kilomètres, cette promenade était agrémentée d’une trentaine de photographies présentées par une vingtaine de photographes de la région.

"Pour ceux qui n’ont pas pu effectuer la balade durant le week-end de Pentecôte, les photographies sont toujours visibles", insiste Vincianne Gouttebarge.

Avec l’aide technique du centre culturel de Walcourt et du Groupe d’action locale (GAL) de l’Entre-Sambre-et-Meuse, des dépliants ont pu être réalisés et imprimés dans le cadre de cette promenade qui deviendra permanente mais non balisée.

"Il s’agit donc d’une seconde balade pour Pry et d’une nouvelle venue dans la série “Regard citoyen, balade en Entre-Sambre-et-Meuse” et elle est intitulée “Pry-lez-Walcourt, on y croit dur comme pierre”", poursuit Vincianne.

Les dépliants sont disponibles à l’office du tourisme de Walcourt, dans la boîte à livres située à proximité de la maison des générations, ainsi que sur différents sites internet.