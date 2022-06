Des riverains s’invitent à une réunion de chantier, rue Grégoire à Nismes

C’est surtout ce dernier point qui a fait l’objet, sur place, des échanges les plus nerveux. Des riverains ont pu construire dans des prés inondables et ont donc dû surélever leur maison. Leur devanture, elle, se trouve plus bas, à hauteur de l’ancienne voirie. Problème: le cheminement piéton qui est en cours de construction doit respecter des normes strictes. La bordure côté route doit être 10 cm plus haut que la chaussée, pour protéger les usagers faibles. Et celle côté propriété privée doit être encore plus haut, de 3 cm environ, pour assurer un écoulement des eaux.

Du coup, dans ces propriétés, le bas de caisse des voitures frotte ces bordures lorsqu’il faut enjamber l’ouvrage.

Crainte d’inondations, incompréhension sur le rétrécissement en début de rue pour éviter d’abattre quatre arbres: les arguments se sont heurtés aux normes et aux certitudes des concepteurs du projet, qui ont tenté en vain de rassurer les sceptiques.

"Une réunion a été organisée avant le chantier, il y avait moins de riverains qu’aujourd’hui. Or, l’entrepreneur était présent. C’était à ce moment-là qu’il fallait se manifester" , a lancé Denis Bertrand. "À ces réunions, les plans nous sont montrés trop rapidement, nous n’avons pas le temps de réagir" , ont rétorqué certains.

Tous sont rentrés dos à dos: les gestionnaires du chantier en garantissant aux riverains qu’ils n’avaient rien à craindre et ces derniers en déplorant un manque d’écoute.

Le chantier devrait être clôturé dans la deuxième moitié du mois d’août. Mais la voirie sera macadamisée et rouverte dès la mi-juillet.