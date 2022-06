Chimay: 220 jeunes coureurs à la corrida de l'école de Lompret

Un rayon de soleil au pied du camp romain, quelques tonnelles et châteaux gonflables, des mélodies cuivrées et un bon fumet de barbecue: le lundi de Pentecôte, à Lompret, avait un avant-goût de 15 août. À l’initiative du comité de parents de l’école, ce jour est toutefois plus dédié au sport qu’à la ducasse, avec la presque traditionnelle corrida.