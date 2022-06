"Si cette exposition marque la fin de mes études en photographie à l’Institut de promotion sociale de Philippeville-Florennes, elle constitue aussi un devoir de mémoire et un hommage à nos libérateurs que je souhaitais rendre, explique-t-elle. Quand j’ai dû choisir un thème pour mon exposition, celui de la Libération s’est directement imposé à moi car mes grands-parents me parlaient souvent de cette période de l’histoire. De plus, mon fils fait partie de la 101st Airborne BelgianFriendly, un club de reconstitution basé à Fosses-la-Ville ."

Une immersion

"Immersion" est le titre choisi par Christine Belle pour son expo photo. La cause? En 2019, année du 75eanniversaire de la Libération, elle a eu l’occasion d’effectuer une immersion complète en compagnie des reconstitueurs. "J’ai pu effectuer des portraits et des clichés en rafale de différentes phases de batailles, un peu à la manière des reporters de guerre", détaille-t-elle. Au niveau du développement, Christine a souhaité donner un caractère un peu vieilli à ses images.

La seconde partie de l’exposition présente des photographies prises dans la région de Bastogne, lors des commémorations de la célèbre bataille des Ardennes. "J’ai eu l’opportunité de rencontrer des vétérans américains, de leur tirer le portrait et toute l’émotion qui se dégageait de celui-ci", continue la photographe, originaire d’Yves-Gomezée. Christine Belle avait mis en scène son exposition pour en faire un véritable petit musée éphémère, avec des couvertures vertes qui garnissaient les tables, du treillis rappelant les barbelés pour soutenir les photos et des objets rappelant cette période de l’histoire: gourde, paire de chaussures de soldats, magazines…

L’échevin des Associations patriotiques, Matthieu Liessens (PS), a visité cette intéressante exposition.Il n’exclut pas de collaborer avec Christine Belle pour la représenter plus longuement, à un autre moment, afin d’en faire profiter les écoliers locaux. Les touristes de passage à la ferme-château de Laneffe ce week-end ont, eux aussi, bénéficié de l’exposition présentée par Christine Belle.