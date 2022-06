Philippeville: une fête du personnel au CPAS

On se souvient en effet que lors de la dernière réception du genre, le personnel de cuisine avait été mis à contribution alors que ses collègues étaient à table. Dans cette nouvelle organisation, c’est un traiteur qui prenait le repas en charge et tout le personnel, du service d’aide ménagères, à la crèche, en passant par la résidence ainsi que par le pôle administratif et ouvrier, pouvait profiter de ces moments de convivialité.