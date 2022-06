Laneffe: le domaine du Bois de Thy devient zone d'habitat vert

On dénombrait 172 habitants au 31 décembre 2020 pour 166 un an plus tard. Treize entrées et dix-neuf sorties ont été enregistrées. On compte une majorité d’hommes (94) par rapport aux femmes (72). Au niveau de la situation des ménages par rapport à l’habitation, les propriétaires sont majoritaires en regard des locataires.

"En 2021, suite au Covid-19, les missions des agents du plan HP ont été très compliquées, précise l’échevine. Vingt-huit ménages ont tout de même pu être rencontrés par l’antenne sociale, mais aucun à domicile."

L’accent a été mis sur la communication avec la mise à jour de la rubrique HP sur le site de la Ville, l’interview des jeunes ayant participé à "Été solidaire" et la rédaction d’un article dans le bulletin communal.

Chômage et RIS

"Au niveau du profil des ménages accompagnés, c’est au niveau des démarches administratives relatives au chômage et au revenu d’intégration sociale que l’antenne sociale a beaucoup œuvré", poursuit Nathalie Leclercq.

Par rapport aux raisons qui ont poussé les ménages à s’installer au Bois de Thy, on note le souhait de devenir propriétaire, le rapprochement familial et des loyers trop chers ailleurs. En 2021, neuf ménages ont été relogés en Wallonie, soit en logement privé ou d’utilité publique. Le 23 décembre 2021, le gouvernement wallon a validé la réactualisation du plan HP et une nouvelle convention de partenariat pour la période 2022-2025.

Ce plan s’appuie sur les objectifs suivants: favoriser le relogement des habitants permanents dans une zone permettant l’habitat, améliorer la situation des habitants permanents et communiquer sur le plan HP. Le Bois de Thy peut bénéficier de l’affectation en zone d’habitat vert. En termes d’amélioration des infrastructures, il est question de rénover les voiries et de réaliser l’égouttage.

Programme de travail

Suite à la réactualisation du plan HP, chaque Commune est invitée à mentionner neuf actions prioritaires à mener en 2022. "Nous souhaitons cibler six actions cette année, dans le cadre de notre plan HP", annonce l’échevine. Parmi celles-ci, épinglons la révision des prescriptions urbanistiques du parc résidentiel dans le cadre du projet de reconversion en zone d’habitat vert, l’achat d’une ou deux parcelles dans un but éventuel de placement d’une cabine électrique supplémentaire ou d’écoulement des eaux pluviales.

Il est aussi question de réactiver les ateliers au sein du module HP (soutien scolaire et solidaire…) et de réaliser une information sur la procédure de reconversion en zone d’habitat vert. Des séances d’information seront organisées pour présenter le caractère "win-win" du projet aux habitants et qu’ils en deviennent partie prenante. Un toutes-boîtes sera réalisé sur les aides au logement, sur le relogement et l’énergie.