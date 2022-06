Beaumont: Leugnies ne veut pas des éoliennes

La réunion d’information au public obligatoire concernant le projet d’implantation en zone agricole et sur terrain privé de 4 éoliennes de 7 MW chacune et d’une haute maximale de 200 m s’est déroulée ce jeudi soir dans une ambiance, certes, courtoise, mais a rencontré une opposition unanime de la part du public présent. Celui-ci a multiplié les arguments contre ce nouveau projet de la société Storm, qui est par ailleurs, en concurrence directe avec un autre projet de parc éolien de 7 machines situé exactement sur le même site sur les territoires de Leugnies (Beaumont) et Grandrieu (Sivry-Rance). Cet autre projet sera présenté, lui, le mardi 21 juin à la salle communale de Leugnies.