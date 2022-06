Accident mortel pour un jeune homme de 18 ans à Doische

Il n’était pas encore 19h ce jeudi lorsque le jeune Douglas Wauters part abreuver le bétail de son papa en prairie entre Matagne-la-Petite et Romerée. Au volant du tracteur, il tire une citerne à eau. Sur la route entre Romerée et Matagne, il vire à gauche. C’est à ce moment qu’une voiture entreprend de le dépasser. Le choc est très violent; l’attelage agricole est déséquilibré et se retrouve sur le flanc.