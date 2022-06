Développée en 2016 par Fabrice Maqua, Commun’Halle est une plateforme de vente en ligne visant à promouvoir le commerce de proximité, le circuit court, les producteurs locaux et tout ce qui concerne le développement durable.

Au Café du Berceau

Commun’Halle permet aux consommateurs de commander les produits mis à leur disposition par des marchands locaux et de retirer leurs colis chaque semaine au Café du Berceau, à la rue du Chêne 4 à Thuin.

Il s’agit d’une initiative 100% citoyenne, créée par des citoyens, pour les citoyens, et soutenue par la Ville. " Ce projet s’intègre vraiment dans Imagine Thuin, le plan de développement durable mis en place dans notre ville. Grâce à notre ADL (Agence de Développement Local), nous soutenons et encourageons ce genre d’initiative" se réjouit la bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem.

La Halle a de nombreux avantages: on peut y faire l’ensemble de ses courses en un seul lieu, la présence des marchands permet de recréer du lien entre producteurs et consommateurs.

3000 produits disponibles

Plus de 3000 produits sont disponibles sur la plateforme avec, pour avantages, l’absence de gaspillage, de manipulation d’argent…

La Halle thudinienne réunit pour l’instant une dizaine de marchands et d’autres devraient venir s’y ajouter au fil des semaines. "D’ailleurs, nous recherchons encore des producteurs pour étoffer la liste des produits: artisan-boulanger, maraîcher, épicerie, traiteurs pour les plats préparés, des produits d’entretien, poissonnerie… La plateforme permettra aux producteurs et artisans de développer leur vente et de fidéliser la clientèle. Été comme hiver, les gens pourront venir chercher leur commande chaque mardi" ajoute Catherine Leroy de l’ADL.

De la viande au savon…

Actuellement, on trouve des produits divers t variés tels que de la viande, de la crèmerie (lait, yaourt, beurre, fromage), des farines, des pommes de terre, des plats préparés, des gourmandises, des boissons, mais aussi des bijoux artisanaux, de la laine, des produits d’entretien, de ménage, d’hygiène et de beauté…

Pour acheter des produits, il faut passer sa commande par internet entre le mercredi et le dimanche minuit. L’enlèvement des colis a lieu le mardi entre 17h30 et 19h.

https ://communhalle.be/hallethuin