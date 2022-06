" Nous avons établi des règles strictes, notamment au niveau de la provenance géographique des artisans et producteurs qui nous ont rejoints pour cette première édition de ce marché artisanal , explique Aline Monaux de Chimay-Promotion, à l’initiative de l’événement. C’est suite à l’appel à projets de la Région wallonne qui souhaite valoriser l’économie circulaire que nous avons introduit un dossier. Celui-ci a été retenu et nous permet d’accueillir 22 artisans, producteurs et artistes des communes de Momignies et de Chimay ", précise Aline Monaux. Pour une première, le public était au rendez-vous: " Au fil des contacts informels que nous avons eus lors de nos événementiels organisés précédemment, souvent, les demandes étaient nombreuses pour mettre en avant les talents en tous genres de la région. Par ailleurs, on a ressenti une grande frustration, tant des exposants que du public, de ne pas avoir pu vivre ces moments de partage durant ces deux dernières années. Enfin, pour les touristes de ce week-end de Pentecôte, ils sont tout heureux d’avoir la possibilité d’avoir une activité en lien direct avec leur choix de villégiature. " Au vu de l’intérêt des visiteurs et le retour très positif des artisans et producteurs, il y a fort à parier qu’elle sera suivie d’une autre en 2023.