A 14h30, André Borbé sera sur scène. Compositeur, parolier, interprète, André Borbé destine son travail principalement à la jeunesse… mais pas seulement!

A 17h10, l’ambiance montera d’un cran avec Laura Crowe and Him. Laura est originaire de Philippeville. Laura Crowe & Him, c’est la rencontre entre Laura et Éric, compositeurs-interprètes bruxellois passionnés. Après un passage remarqué à "The Artist" (Nagui – France 2), où ils se sont notamment illustrés par un live avec les Black Eyed Peas, ils sortent en avril 2022 un premier EP exclusivement en français. Leur chaîne Youtube comptabilise à ce jour plus de 2 millions de vues. Il faut savoir que c’est elle qui s’est proposée de remonter sur le podium de Philippeville, enchantée par sa première expérience.

À 18h15, au tour d’une chanteuse belge, liégeoise, qui a fait ses débuts dans le groupe Beffroi avant de créer son propre projet sous le nom de Rori. Elle allie une émotion puissante dans sa voix et une esthétique très moderne, ainsi qu’un univers visuel très assumé dans ses productions de clips vidéo.

À 19h30, le Bruxellois Neolys, alias Stefan Gillis, est auteur-compositeur-interprète et producteur de musique. Sa musique est le mélange de sons de synthé des années 80 et de boîtes à rythmes hip-hop vintage avec des thèmes forts d’amour, de passion et d’identité.

À 20h45, Doria D., jeune auteure néolouvaniste, compositrice et interprète, a sorti plusieurs singles dont le premier était "Dépendance". Elle cartonne sur les plateformes de streaming et sur Tik Tok.

Kid Noize en apothéose

And last but not least. De son vrai nom Grégory Avau, il a également fait partie du groupe Joshua, formé en 2001. Qualifiant son style musical de synth-pop. Il a la particularité de ne jamais dévoiler son visage sous son personnage de Kid Noize, visage qu’il dissimule sous une prothèse faciale de singe. Kid Noize s’est imposé comme l’un des DJ les plus influents de Belgique. Son premier album est resté classé un an dans l’Ultratop (où il a culminé à la 4eplace). Véritable machine à tubes, "the man with the monkey face" adore varier les univers et les sonorités, sur scène comme sur disque!

De quoi terminer cette fête de la Musique exceptionnelle de façon aussi. exceptionnelle!

En pratique

Le conseil de sécurité, sollicité pour toute activité publique sur le territoire de l’entité, a limité le nombre de personnes présentes en même temps sur la place à 2500 personnes. "Même si l’entrée est gratuite, il y aura donc un comptage à l’entrée et à la sortie , précise Martine Warnon, échevine de la Culture et présidente du Centre Culturel. Il y aura seulement deux entrées, l’une par la rue de Namur et l’autre par la rue du Moulin ". Comprenez que des barrières type Héras, bloqueront l’arrivée sur la place de toutes les autres rues. Il est donc préférable de prévoir son arrivée plus tôt sur la Place d’Armes. Question parking, les grands espaces habituellement destinés à cet usage seront toujours accessibles: celui du centre commercial, de la Caserne des fours, du complexe sportif, ainsi que celui de la chapelle des Remparts. Le pôle des bus n’a pas été évoqué. Et si tous ces emplacements sont remplis, ce sera le parking sur les côtés des rues… avec la compréhension des riverains.