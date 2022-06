Froidchapelle: rachat de parcelles dans les parcs résidentiels

L’assemblée marque son adhésion à l’intercommunale IMIO, une démarche qui pourrait s’avérer intéressante pour la Commune par rapport au contexte informatique actuel mais également dans le cadre du projet "Tax on Pylons". Les élus passent ensuite en revue les prochaines assemblées générales des autres intercommunales auxquelles Froidchapelle a adhéré: REW (Réseau d’énergie de Wavre), Ipalle (ramassage et traitement des déchets), Intersud, AIGT (Générations Thiérache), AIHS-HS-N (Intercommunale hospitalière), Igretec et AIESH. Les conseillers appelés à y représenter Froidchapelle ne se bousculent pas au portillon vu le poids minime de la Commune au sein de ces intercommunales.

Comptes

Les deniers communaux sont abordés avec le compte 2021 du CPAS qui se solde avec un boni à l’exercice budgétaire global de 98371,97 €, l’intervention communale de 2021 s’étant montée à 503217 €. Cette intervention communale sera identique pour 2022. Le compte 2021 pour la fabrique d’église de Boussu se conclut avec un excédent de 9740 €, l’intervention communale ayant été de 5695 €. Pour la fabrique d’église de Froidchapelle, un excédent de 12357 € et une intervention communale de 17309 €.

Le reste du conseil évoque la prochaine vente de bois et la location d’un terrain communal à Pierre Bernard, à la rue de la Tourpène.

Dans le cadre du Plan HP (Plan Habitat permanent), la Commune va acquérir de petites parcelles au Chénia et au Cul de Cheval.

La prochaine plaine de vacances est confiée à "Ocarina", ex-Jeunesse & Santé; elle aura lieu de la première quinzaine de juillet.

Les élus approuvent les comptes de la Maison de village de Vergnies, et décident le remplacement de deux chaudières aux maisons tremplin de la rue des Arzières à Froidchapelle. Il est encore question des travaux à la rue de Mariembourg.

Enfin, le maïeur précise que les mesures temporaires quant à la circulation à la rue Poterie à Boussu deviennent définitives suite aux réunions citoyennes qui ont été mises en place: quelques désagréments pour certains pour plus de confort et de sécurité pour d’autres…