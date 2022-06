École de Bertransart à Gerpinnes: la nature pour construire les apprentissages

Pratiquer l’École du dehors, c’est intégrer l’environnement proche de l’école pour motiver et ancrer les apprentissages. Ce projet permet l’acquisition de diverses compétences comme l’autonomie, la concentration, la créativité, la socialisation ou encore le repérage dans l’espace. L’École du dehors incite les élèves à l’entraide et les ancres dans le monde réel. Les autres apprentissages s’en trouvent favorisés.

Ce projet s’inscrira dans le temps car il est repris dans le plan de pilotage de l’école fondamentale autonome Wallonie-Bruxelles Enseignement située dans le quartier de Bertransart. "Il sera dans la culture de l’école, ce qui implique que les professeurs seront formés. L’équipe pédagogique est motivée et enthousiaste pour relever ce nouveau défi" , complète la directrice de l’établissement. Depuis le mois de mars, un terrain situé dans le périmètre de l’école est en cours d’aménagement.

Le secteur de la construction fait actuellement face à des difficultés d’approvisionnement de certains matériaux ce qui retarde l’avancement de cet espace de découverte, de jeux et d’apprentissage. "Jusqu’à présent, l’entreprise de parcs et jardins a réalisé l’assainissement du terrain, la pose d’une clôture rigide et d’un portillon pour sécuriser cet espace qui sera ensuite divisé en quatre zones" , détaille Véronique Donnay.

Soutien financier

La première comprendra un potager, un verger didactique, un hôtel à insectes et un bac à compost. La seconde sera composée d’un poulailler avec porte automatique et un espace de rangement pour la nourriture. La troisième contiendra un espace de rangement, une étagère ainsi qu’un tableau à craie. La dernière zone sera libre pour la pratique des activités. "Des sièges, des tables et tourets seront installés, tout comme un espace permettant de faire du feu délimité par des pierres ainsi qu’un dôme végétal" , ajoute la directrice de l’établissement.

Les élèves, les parents et l’équipe éducative sont impatients de voir aboutir ce projet qui a reçu le soutien du SCES (Sport Culture École Solidarité), le bras financier de la FWB pour les nouvelles pédagogies. L’école gerpinnoise a également bénéficié d’une dotation complémentaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’établissement a aussi reçu un subside dans le cadre du projet de labellisation École plus propre. "Nous avons obtenu ce label pour la 3eannée consécutive" , précise fièrement notre interlocutrice.

Gourde et diminution des déchets

À l’instar des étoiles du Guide Michelin, cette distinction est une belle vitrine pour l’école qui s’est engagée dans la philosophie du développement durable. "Nous avons encouragé les élèves au tri des déchets, à ne plus venir à l’école avec des canettes ou des bouteilles en plastiques. Chaque enfant a désormais une gourde reçue grâce au Lions Club de Châtelet et Tibi" , informe Véronique Donnay

Toute l’équipe de l’école a embarqué dans l’aventure. "Nos cuisiniers ont également travaillé à la réduction des déchets en évitant au maximum les surgelés, en travaillant avec des produits locaux qui arrivent dans des bacs plutôt que des barquettes jetables. De plus, nous avons deux congélateurs en moins ce qui fait baisser notre consommation énergétique" , conclut la directrice de l’établissement.