Des histoires savoureuses sur Chimay et Couvin

Dans le nouveau tome de la revue d’histoire des Rièzes et des Sarts, Régis Marée rend hommage au dernier bourgmestre de Rièzes, Marcel Roynet, décédé en 2020. Il rappelle son action dans son village d’adoption, puis comme échevin de la ville de Chimay. Avec le concours de Véronique Simon, et de nombreuses illustrations à la clé, il retrace aussi 35 années d’une belle aventure chère à M. Roynet, celle de la radio des Rièzes et des Sarts, "la radio des gens de chez nous par les gens de chez nous" , disait fièrement celui qui en fut longtemps le président et grand animateur.