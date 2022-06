Couvin: des milliers d’internautes épient les progrès des petits grands-ducs (vidéo)

Tout le monde peut alors admirer le plus grand rapace nocturne du monde et la croissance des petits en visionnant, en direct et 24 h sur 24 h, les images sur le site www.owlhouse.be Des capsules vidéos avec les moments les plus marquants sont aussi visibles sur le site Couvin.com ou sur la page Facebook dédiée.

Apprendre à voler

Plus de quinze jours sont passés et il est déjà temps de dresser un premier bilan de cette expérience et de voir comment la petite famille se porte.

"Les parents grands-ducs et les deux petits vont bien, nous explique Christophe Delire, enthousiaste comme au premier jour. Mais ils nous ont fait une frayeur voici quelques jours: ils avaient tout simplement disparu et n’étaient plus visibles sur les images. Puis nous nous sommes rendu compte que, pendant le jour, la famille avait tout simplement déménagé sur une portion non visible de la falaise. Avaient-ils trop chaud? Ont-ils été dérangés? Nous n’en savons rien.Heureusement, ils reviennent régulièrement au premier site de nidification durant la nuit pour chasser sur ce secteur."

C’est que les petits ont bien grandi et savent désormais voler. Ils ne devraient plus tarder à abandonner le nid. Ils prendront définitivement leur indépendance entre septembre et novembre, et quitteront le territoire familial, "poussés" par les parents.

"Les internautes sont au rendez-vous pour assister aux aventures de la famille, reprend Christophe Delire. Certaines capsules vidéos des moments forts ont dépassé les 10000 vues. Au total, nous en sommes à près de 70000 vues. Nous avons enregistré 360 heures de rush. Tout cela pourra servir de base pour les ornithologues, les amoureux de la nature ou encore le public scolaire. Pour l’instant, nous sommes un peu dépassés par la gestion des images.Mais nous allons tra vailler à leur mise en valeur et à leur montage.Ce sont de belles histoires à raconter et à montrer au grand public."

La ruse du grand-duc

De jour comme de nuit, Christophe Delire dit avoir assisté à des scènes incroyables: les premiers envols, l’apprentissage de la chasse… Un moment l’a particulièrement marqué. "Cela faisait plusieurs jours qu’un merle téméraire venait titiller le grand-duc mâle en fonçant dessus, explique-t-il. Peut-être défend-il son territoire? Le mâle restait toutefois stoïque face à ces attaques. Mais ce lundi matin, le merle s’est enhardi et a frappé le grand-duc du bec. Ce dernier a fait semblant d’être touché.Le merle s’est approché et un des petits qui était posé plus bas en a profité pour le tuer par surprise. Je suis sûr que le mâle a utilisé ce subterfuge pour apprendre au petit à chasser."

Fin de ce mois, la caméra sera débranchée.Les initiateurs de l’opération estiment qu’il sera temps de tourner la page. Il est vrai que surveiller les grands rapaces pour capter les instants les plus significatifs s’avère fatigant et chronophage.Mais dès la fin de l’hiver prochain, le même dispositif sera remis en place, cette fois dès la couvaison des œufs par la maman grand-duc.