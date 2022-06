Déjà les préparatifs ont été un peu plus compliqués que prévus à cause des cordes qui ne cessaient de tomber mais cette météo malvenue a engendré de nombreux désistements. Finalement, ils n’étaient plus qu’une quinzaine de courageux participants à dévaler la route de Vergnies pour terminer à la rue de l’étang. En fin de compte, la compétition a laissé la place au folklore et ce sont surtout quelques pilotes locaux, tout jeunes parfois, qui ont voulu mettre à l’honneur leur création.

Une première qui souffrait aussi de quelques imperfections, à commencer par le tracé dessiné depuis la ferme Guiot et qui par endroits n’offrait pas une pente suffisante. Ils furent plus d’un à devoir recevoir quelques coups de main pour pouvoir poursuivre le parcours. Pluie, manque d’expérience, la jeunesse est déjà bien décidée à rectifier le tir pour l’an prochain, à commencer par le choix du parcours. On parle de la côte du Fayt qui sera une autre paire de manches aussi bien pour les organisateurs que pour les pilotes, car cet endroit offre des pourcentages autrement importants. Évidemment, sur la météo de l’an prochain, la jeunesse n’a guère d’emprise mais de toute façon, ce ne saurait être pire.

Il reste une année à ces dévoués organisateurs pour remédier et préparer l’édition 2023 et nul doute qu’ils vont relever le défi.