Périodiquement des concerts, des expositions, des conférences s’y tiennent.

Ce dimanche de Pentecôte, une formation de musiciens de l’Harmonie y donnait un concert. C’est donc un pôle culturel étoffé qui se met en place au centre de Couvin avec le centre culturel Christian Colle et l’Espace Harmonie.

Le prochain événement pour l’Harmonie sera un concert donné dans cette salle Harmonie du centre culturel le 26 juin à 16h. La formation de l’Harmonie royale sera placée sous la direction de Fabrice Gillet.

D’autre part, les animateurs et animatrices de l’Espace Harmonie ont décidé d’ouvrir ce lieu le mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 13h et de 16h à 20h, et le vendredi et samedi de 14h30 à 22h.

Un programme d’activités est en cours d’élaboration et nous ne manquerons pas de vous en informer dans nos pages. Gageons que les Couvinois se réjouiront de pouvoir retrouver ce lieu chargé d’anecdotes en tous genres, berceau de l’Harmonie royale.

Vous avez un groupe de musique, un club de carte, de lecture, des talents ou des connaissances à partager? N’hésitez pas à contacter l’Espace Harmonie.

Contact: Bernadette Charbonnel:bcharbonnel@skynet.be – 047324 17 91