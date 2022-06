Côté public, il était présent en masse autour de la basilique pour goûter, à nouveau, à un spectacle haut en couleur dont on a l’impression d’avoir été privé durant des siècles.

La fête foraine aussi

Avant l’arrivée des premières compagnies sur la place de l’Hôtel de Ville, les manèges forains ont tourné à plein régime pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des plus grands enfants. Dans la cabine du métier forain se trouvant devant l’hôtel de ville, le commentateur annonce l’arrivée de la compagnie royale Saint-Vaast de Dausssois, qui ouvre traditionnellement le cortège de la Trinité depuis plus de deux siècles! Elle est accompagnée par l’Harmonie de Rosée-Beauraing. Viennent ensuite les "Rouges" d’Ham-sur-Heure qui font, eux aussi, partie des meubles à la Trinité, et la compagnie de l’entité et son cortège de drapeaux issus de l’ensemble des villages où l’on marche.

Double anniversaire

Une fois tous ces invités passés, ce sont les trois compagnies de Walcourt qui arrivent avec la Jeune Garde, suivie du 2erégiment des zouaves qui célébrait son 60e anniversaire. À cette occasion, il a eu l’honneur de tirer la salve finale devant la tribune.

La bourgmestre Christine Poulin (PS), qui devait commander la salve, a cédé le sabre à son invitée Marie Muselle, commissaire d’arrondissement.

La compagnie du premier empire clôturait le cortège avec l’Harmonie communale qui célébrait, pour sa part, son 50eanniversaire cette année. Le groupe monté du seigneur de Walcourt et le clergé refermaient le cortège avec Notre-Dame de Walcourt. La Trinité s’est achevée par un bataillon carré sur la place de l’Hôtel de Ville.