Un Chevrotin d’exception

La confrérie de la Gâte d’or de Sivry a pris l’habitude de mettre à l’honneur lors de la ducasse de la Pentecôte un Chevrotin méritant. Après une trêve forcée par le Covid, la confrérie a repris ses bonnes habitudes pour rendre hommage et remercier un Chevrotin que l’on peut qualifier d’exception. Quand on voit tout ce qu’il a fait, et sans doute tout ce qu’il fera encore, pour Sivry, quand on connaît toutes les cordes dont dispose son arc, le mot d’exception n’est pas usurpé.

C’est à la salle du conseil de la maison communale qu’une petite centaine de personnes se sont rassemblées, parmi lesquelles le bourgmestre Jean-François Gatelier et le Premier échevin François Ducarme, ainsi que les membres de la confrérie de la Gâte d’or, présidée par Laure Sainthuile. Au premier rang, bien sûr, la vedette du jour Christian Sol, accompagné de son épouse Josette Deroyer.

La présidente de la confrérie a retracé le long et beau parcours du gamin né en 1942 à Grandriaux, hameau non loin du Court tournant. Féru d’histoire locale et très impliqué dans le village, il fut le premier président de la confrérie. Cette passion pour Sivry lui a été insufflée par trois mentors: son père, Noël, bon raconteur d’histoires, Edgard Petit, un de ses instituteurs à l’école libre de Sivry, et bien évidemment Raymond Philippe, le maître de l’histoire locale. En 1968, il participe activement à la rédaction de la revue Le Chevrotin et, quelques années plus tard, il est aussi à la création du syndicat d’initiative de Sivry avec notamment Gérard Verly et Francis Autier. En 1975 naîtra l’ASBL Terre chevrotine, qui deviendra le foyer culturel, et par après le bien connu centre culturel de Sivry-Rance. En mai 1982, il crée la radio locale RTH avec Willy Trigaux et Jean-Claude Trouillet.

Gâte d’or

En 2011, il est aussi autour du berceau de la confrérie de la Gâte d’or. Il en devient le président et écrit les premières balades historiques. En 2017, après avoir quitté la présidence, il souhaite utiliser les moyens de communication modernes: le groupe Facebook "Gâte et Vous" est né.

Outre tous ces projets, Christian Sol est aussi à la base d’autres initiatives locales, l’Espace Nature, le Centre culturel, le Petit Patrimoine… Tout cela sans négliger ses talents littéraires qui s’illustreront avec une toponymie de Sivry, un recueil des sobriquets chevrotins, un ouvrage collectif sur la destruction du village en août 1914 avec Paul Edart, Raymond Philippe et Philippe Hanon, ou encore un ouvrage sur un crime à Sivry en 1876.

Tout cela, c’est Christian Sol. Tout cela et bien d’autres choses encore dont toutes celles à venir, on n’en doute pas. Un véritable Chevrotin d’exception.

Autre parcours d’exception de Christian Sol, son parcours professionnel dédié à l’enseignement. Seul enfant au hameau de Grandrieu, il ne va pourtant pas à l’école maternelle, trop éloignée de la maison. Il passe d’un voisin à l’autre. Marthe Dumoulin, Léon Renaux ou encore Octave Charlier lui font découvrir tant de choses. Ses parents déménagent à Martinsart où il passe son enfance encore bien seul avant d’arriver au Moulard, où il connaît une adolescence plus animée avec les jeunes remuants du coin, Jean Brogniet, Yves et Gérard Pasleau en tête. De 1948 à 1954, il fréquente l’école libre de Sivry sous l’autorité d’Eugénie Lambert et d’Edgard Petit. Ses primaires terminées, il va à Beaumont pour "ses moyennes". Puis, direction Couvin et l’école normale pour devenir instituteur en 1961.

Tous les grades de l’école

À peine le diplôme en poche, il est engagé pour une année à l’école communale des garçons de Gonrieux. Il passe ensuite un mois à Forchies-la-Marche avant d’aller faire son service militaire en Allemagne. De retour, il intègre l’école de Presgaux. Il s’y plaît bien et crée déjà une revue, En Fagne et Thiérache, qui existe toujours. Son parcours passe ensuite par Bienne-lez-Happart. Il effectue alors 5 ans d’études à Morlanwelz et à Mons et obtient une licence en psychopédagogie. De 1975 à 1981, il donne cours à l’université de Mons et après 7 ans de dur labeur, il décroche un double doctorat en psychologie et en sciences de l’éducation. Mais l’ambiance universitaire n’est pas son dada et il devient inspecteur cantonal à Beauraing de 1982 à 1994, puis inspecteur principal sur Dinant. En 1995, il est appelé au cabinet de la ministre Laurette Onkelinx. Il y sera expert pour l’enseignement fondamental avant de terminer sa carrière comme inspecteur général.