Momignies: le wagon des Canadiens rénové pour son 80e anniversaire

Le 29 août 1942, tôt le matin, un convoi ferroviaire composé de 30 wagons et quatre locomotives s’arrêtent en gare de Momignies. À bord, des soldats alliés, essentiellement canadiens, faits prisonniers par les Allemands et envoyés dans les Stalags nazis suite à l’Opération Jubilee, débarquement de quelque 6000 hommes sur la plage de Dieppe. À Momignies, les gardes allemands partent à la recherche de fugitifs, dont le volontaire français Maurice César, parvenus à s’échapper de leur wagon. "Durant toute la journée, très chaude, les autorités locales vont négocier pour pouvoir donner à manger et à boire aux malheureux soldats agonisants, sans eau, nourriture ni soins aux blessés" , rappelle Christel Delahaye, de l’Association du Devoir de Mémoire. "Ce n’est qu’en fin de journée que le train repartira mais sans Maurice César qui parviendra à rejoindre l’Angleterre plus tard. Ces prisonniers resteront dans les camps jusqu’en 1945 et termineront leur internement par la marche de la mort" .