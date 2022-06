La Trinité 2022 à Walcourt: un sacré grand cru!

En ouvrant l’œil, ce dimanche matin, et en entendant les batteries parcourir les rues de la cité, les Walcouriens ont senti qu’ils allaient vivre une Trinité mémorable. Et elle le fut car tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette journée, une réussite: la météo était de la partie et, partout, les oriflammes décoraient les façades. Des tonnelles ont fleuri aux quatre coins de la ville pour accueillir les marcheurs, la famille et les amis comme on a plus pu le faire depuis deux ans. Bref, Walcourt se préparait à vivre une magnifique journée de Trinité. Durant la matinée, les compagnies ont déambulé à travers la cité pour aller accueillir les invités aux endroits habituels. Sur le coup de midi, Notre-Dame de Walcourt, revêtue d’une robe blanche, a fait son apparition sur le parvis de la basilique. Le clergé et des centaines de personnes étaient massés au pied de l’édifice pour admirer le défilé des compagnies. En fin de cortège, le groupe monté du seigneur de Walcourt précédait la procession qui a effectué le Grand Tour à travers les campagnes surplombant la cité.