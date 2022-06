Sa profession de facteur des postes lui fait sillonner les rues et ruelles de Florennes, à une époque où ce métier permet de délivrer divers services aux retraités et aux personnes isolées.

Dans cette logique d’aide aux autres, il exerce la fonction de délégué local des mutualités chrétiennes de Walcourt, puis Namur, y exerçant même plusieurs mandats de représentant régional.

Faisant partie, depuis plus de 35 ans, du conseil communal de Florennes, son engagement en politique communale est à la mesure de son sens du bien commun. Trois années durant, il assure la présidence du Conseil de l’action sociale (CPAS) et depuis janvier 2019, il s’astreint à assumer la responsabilité d’Echevin des travaux.

Jacques Pauly tenait à assurer au mieux, et souvent dans la plus grande discrétion, son devoir de représentation publique auprès d’innombrables associations locales et du grand Florennes, lors d’activités folkloriques, scolaires, patriotiques ou autres sportives.

Après le décès d’André Barbier, en janvier 2019, il est devenu président du conseil de fabrique. Depuis de très nombreuses années, il y exerçait la fonction de Trésorier.

Il était un des plus anciens membres actifs et trésorier du comité des œuvres paroissiales de la salle Saint-Jean.

Il était également membre du comité de l’ASBL ASEC (Animation service culture), fondatrice du centre d’expression et de créativité Nosse Clitchète, dont les locaux contribuent toujours à la vie associative locale.

Il a affronté sa longue maladie avec courage, dans le ferme espoir de la vaincre, un jour. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés pour le vaincre, l’ennemi était trop puissant.

Jacques Pauly était un homme charmant et affable. Sa présence inspirait le calme et la confiance. L’échevin délivrait un humour mesuré et savoureux. L’annonce de son décès a suscité une émotion sincère, dans son village bien sûr, mais aussi dans toute l’entité de Florennes et au-delà.