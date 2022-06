Hydrogène ou batteries, sur les trains entre Charleroi et Couvin ?

L’hydrogène et les trains à batterie apparaissaient comme les seules alternatives au fuel, particulièrement pour ces lignes 132 (Charleroi-Mariembourg) et 134 (Mariembourg-Couvin).

L’affaire semble se confirmer. Au Parlement fédéral, le député cerfontainois Christophe Bombled (MR) s’en est inquiété auprès du ministre Georges Gilkinet (Écolo), qui a confirmé cette intention: "On a investi sur la ligne Charleroi-Couvin pour transporter le produit des carrières et assurer l’avenir de la ligne de voyageurs , a-t-il expliqué. Le train est d’autant plus écologique que le réseau belge est électrifié à plus de 90%. L’étude de Transport & Mobility Leuven (NDLR: évoquée dans notre article précédent) distingue le réseau de voyageurs et celui de fret. Pour les passagers, le taux d’électrification est de 97%, pour 60% dans certains pays voisins. Les dernières lignes sont desservies par des autorails diesel de type AR41 de la SNCB. Respectant la réglementation lors de leur mise en service, ils sont utilisables jusqu’à leur fin de vie, peu après 2030."

La SNCB envisage le système à batteries pour ses prochaines commandes de matériel roulant, a-t-il ajouté, tout en précisant que le gouvernement fédéral avait cependant décidé de financier des projets pilotes de locomotives à hydrogène, avec un budget de 2 millions d’euros.

"L’étude de Transport & Mobility Leuven indique que la technologie à hydrogène est en passe de devenir fonctionnelle. Les batteries et l’hydrogène me semblent être les deux solutions d’avenir pour la motorisation des trains entre Charleroi et Couvin" , a-t-il ajouté.