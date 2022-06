Une semaine dédiée aux Arts plastiques au centre culturel de Couvin

Samedi, un temps orageux a peut-être jugulé les envies de sortir de certains, néanmoins, un public composé majoritairement de familles et d’amis d’artistes ont participé aux activités proposées.

Raymond Drygalski et Alain Deflandre, les "Sérial’s encreurs", animateurs des ateliers d’arts reproductibles étaient à l’œuvre au CEC Le Kraak, tandis qu’un groupe composé des élèves du cours d’accordéon diatonique déambulait entre les différents sites, dont le jardin des Récollectines situé à côté de l’église. Le Vieux-Couvin, avec ses ruelles, la Fausse-Porte et les jolies maisons de pierres de du quartier du Bout d’en Haut, convient particulièrement pour ce genre de manifestation.

Au vu du temps pluvieux, les activités du dimanche se sont déroulées en intérieur et le concert Folk du groupe Citron-Gingembre a été apprécié par le public.

L’objectif du centre culturel avec ces événements est de mieux faire connaître les ateliers artistiques et celles et ceux qui les animent. Ces ateliers permettent aux participants de s’initier ou se perfectionner à des techniques artistiques. Les ateliers, ce sont aussi des espaces de rencontres, d’échanges de pratiques en toute convivialité.

Les activités se poursuivent durant la semaine à la salle Harmonie du centre culturel, avec l’exposition de sérigraphie, linogravure et gravure, chaque jour jusqu’au 12 juin de 14h à 18h. Pour suivre, le samedi 11 juin de 14h à 17h, le Centre d’expression et de créativité accueillera une démonstration et l’expérimentation des techniques de gravure et de sérigraphie avec Alain Deflandre et Murielle, au CEC Le Kraak, rue Neuve, 2 à Couvin.

L’accès aux activités proposées est gratuit. Renseignement: info@ccccc.be - 060345956